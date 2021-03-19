工业和基础设施发展部长会见空客国防与航天公司领导人

哈通社/努尔苏丹/3月19日 —— 据工业和基础设施发展部消息，部长贝布特·阿塔穆库洛夫19日与空中客车国防与航天公司（AIRBUS D&S）副总裁约阿尼斯·帕帕克里斯托菲罗（Ioannis Papachristofilou）举行会谈。

会谈中，双方就进一步加强哈萨克斯坦与空中客车公司之间的航空航天领域合作问题进行了讨论。目前，«Ghalam»有限公司和欧洲直升机哈萨克斯坦工程公司（Eurocopter Kazakhstan Engineering）在哈萨克斯坦境内营业当中。

此外，双方就有效的双边合作表示了满意，并指出了继续推进国防工业领域合作的重要性。

据悉，欧洲直升机哈萨克斯坦工程公司于2011年成立。截至目前，该公司在哈萨克斯坦境内共生产31架直升机。其中，两架H125型直升机出口至乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦。根据计划，截至2030年将生产总价值达1.68亿欧元的21架直升机。

此外， «Ghalam»有限公司于2010年成立，哈萨克斯坦太空旅行公司持股72.5%，而空客国防与航天公司持股27.5%。

【编译：小穆】