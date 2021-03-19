政府总理与欧盟驻哈使节举行会谈

哈通社/努尔苏丹/3月19日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明19日主持召开哈萨克斯坦与欧盟投资合作对话第6次会议。

会谈中，政府总理在推动经济发展和改善经商环境，以及通过新的方式吸引投资等领域开展的相关工作进行了介绍。

马明指出，根据政府采取的有效措施，年初以来，穆迪、惠誉和标普等国际领先评级机构将哈萨克斯坦的评级确认疫情前的水平，并预测哈萨克斯坦经济增速为3.2-3.8%。总理还表示，哈萨克斯坦在美国传统基金会 (The Heritage Foundation)3月份的排名中上升5位，目前位居第34位。

«我们希望进一步提高哈萨克斯坦良好的投资环境国家地位。»马明说。

此外，政府总理呼吁欧盟驻哈使节为哈萨克斯坦与欧盟经贸和投资合作发展做出积极贡献。

与会者还就哈萨克斯坦与欧盟之间在共同应对新冠疫情和恢复经济增长领域相互合作前景进行了讨论。改善营商环境、扩大医疗卫生领域的合作和简化外国法人税收进程等问题进行了讨论。

欧盟是哈萨克斯坦主要投资国家和重要经贸合作伙伴之一。2020年，双边贸易总额达236亿美元。

【编译：小穆】