突厥语国家外交机构在安卡拉共庆纳乌鲁兹节

哈通社/安卡拉/3月22日 – 哈萨克斯坦、阿富汗、阿塞拜疆、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和巴基斯坦驻土耳其大使馆，在安卡拉市共同举行了纳乌鲁兹节庆祝活动。此次活动由安卡拉市卡其欧兰区政府组织举办。

卡其欧兰区区长图尔古特·阿勒腾诺克、区总督乌古尔·布鲁特、哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒、突厥文化国际组织秘书长杜森•卡塞伊诺夫及其他各国大使等，出席了活动。

哈萨克斯坦大使萨帕尔别克吾勒在庆祝活动上发表讲话时表示，国之盛典——纳乌鲁兹节，是全体突厥语民族人民传承至今的古老、共有的传统佳节，具有悠久的历史和文化沉淀。这一天，是新一年的开端，是白昼与黑夜持平、万物复苏、春季正式开始的重要日子。

他还在讲话中祝愿哈萨克斯坦与土耳其之间的友谊历久弥新。

活动期间，哈萨克斯坦使馆在场地中搭建了哈萨克毡房，并向当地居民展示了各种民俗文化展品，邀请众人品尝哈萨克美食纳乌鲁兹粥等，介绍和宣传哈萨克文化。

在土耳其《我要成明星》竞赛中获胜的哈萨克斯坦歌手巴勒扎马勒·努尔勒别克克兹还为在场观众演唱了哈萨克歌曲。

【编译：木合塔尔·木拉提】