欧亚经济联盟与印度讨论关系发展前景

哈通社/莫斯科/3月25日--据欧亚经济委员会新闻处消息，欧亚经济委员会一体化和宏观经济部部长谢尔盖·格拉齐耶夫与印度驻俄罗斯联邦特命全权大使D.B. 文卡塔什·瓦玛会见期间讨论了欧亚经济委员会与印度在广泛议程上的互动问题。会谈欧亚经济委员会总部举行。

双方讨论了欧亚经济联盟与印度在金砖国家和上海合作组织等组织框架内的合作，并指出有兴趣在南北国际运输走廊项目的框架内加强对话。

谢尔盖·格拉齐耶夫概述了欧亚经济联盟与印度之间有前景的互动领域。他强调：“联盟与印度之间的合作具有巨大的潜力，并符合所有有关各方的利益。目前，重要的是不仅要关注货物贸易，还要关注服务，并促进对有前景的合作领域的投资，优先考虑使用数字解决方案和新技术的项目。”

谢尔盖·格拉齐耶夫特别提到欧亚经济联盟与印度商业界之间应建立联系，并指出，商业是所有一体化倡议的主要受益者。欧亚经济委员会部长邀请印度政府和商界参加将于2021年5月在努尔苏丹举行的欧亚论坛。

印度驻俄大使感谢欧亚经济委员会为实施联合项目和活动提供的协助。“欧亚经济联盟是印度的优先合作伙伴之一，印度与联盟每个成员国紧密合作。我们对话的一个重要形式是自由贸易区协定谈判进程。与此同时，有必要深化与欧亚经济联盟在更广泛问题上的合作。”大使说道。

2020年欧亚经济联盟与印度共和国之间的相互贸易额约为124亿美元，其中83亿美元为出口额，41亿美元为进口额。俄罗斯联邦占欧亚经济联盟国家与印度贸易额的主要份额，占74.6％（92.6亿美元）。哈萨克斯坦共和国-19.1％（23.7亿美元），白俄罗斯共和国-4.7％（5.7583亿美元），亚美尼亚共和国-1.3％（1.6074亿美元），吉尔吉斯共和国-0.3％（ 4647万美元）。

【编译：阿拉依】



