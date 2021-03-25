哈萨克斯坦不同地区的独特菜肴:北方篇

哈通社/努尔苏丹/3月25日 -- 哈萨克美食的形成是在许多因素的影响下发生的：游牧生活方式，逐步过渡到定居生活方式，国民经济的大规模变化。

非常有趣的是，哈国广袤的土地及其地理多样性（从草原和平原再到山脉，从干旱的沙漠变为湖泊，森林和河流等肥沃的土壤等）也在国家美食的多样性中发挥了重要作用。

换句话说，相同的菜肴在不同的地区以不同的方式烹饪：在寒冷的地方 - 人们更多吃肉，食物富含营养，在炎热地区，他们添加了大量的蔬菜和谷物，在里海地区的鱼经常更换肉类。

因此，哈萨克菜肴的一个显着特点是没有严格的作法框架和规则。当然，这种方法可以让人充分体验哈萨克文化的民族风味和多样性。

广袤的国体、多样化的地形、不同的气候和生活方式特征，构成了哈萨克斯坦不同地区饮食的细微差异。这个情况导致了这样的一个事实：除了可变的配方之外，在一个特定区域中存在固有的独特菜肴，有时关于它们甚至别的地区的人不知道。

今天我们将首先向您介绍寒冷的哈萨克斯坦北部地区的几种著名美食：

• 索格穆（Sogym）是哈萨克人为冬天准备的肉，屠宰马或公牛。但在北部地区（北哈萨克斯坦州），非常重视其储存方式，因此有一个独立的菜肴－熏肉。为了增加肉的保质期，最多汁和美味的部分通过烧桦树皮来熏制这些肉。热熏肉非常美味细腻。

• 谢勒贝克（Shelpek） - 油饼作为星期五的传统面食，可以在国家各地都尝试它们。吃油瓶时，必须想起来祖先，向家人和朋友说好话，请给邻居。但它们到处都是以不同的方式准备的：在北方（以及在该国的中部和东部），在星期五，哈萨克斯坦女人用无酵面条做七个相同的薄扁面包，并用大量的黄油（有时是肥尾或任何其他脂肪）煎炸。但是在南部地区，他们喜欢用酵母面团制作薄扁面包，这使得它们变得更厚更华丽。

• 卡孜（Kazy马肠子） - 事实上，这种来自马肉的自制香肠在哈萨克斯坦各地都很熟，但据许多哈萨克斯坦人说，在东北部，在塞梅和巴甫洛达尔这样的城市，它变得特别好吃。当地人独特口味的秘密是保密的，所以如果您想品尝最好的卡孜 - 那就去直接区这些城市。

最后，有必要提一提哈萨克斯坦北部地区的别士巴勒玛克。它只会被摆放在阿斯它巴克（又名阿斯套）摆上——这是一中传统的大盘子。阿斯它巴克的底部铺有一层面（Kespe），周围会根据需要铺上切好的肉片。

总而言之，生活在哈萨克斯坦北部的人们喜欢各种各样的方式烹饪的肉类，他们烹饪的方式，使您想一次又一次地来到这里！

资料内容来自 kazakhstan.travel