两名自基辅和伊斯坦布尔入境的乘客被诊断出感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/3月25日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年3月24日，有42班国际航班自德国、意大利、马尔代夫、韩国、阿联酋、埃及、土耳其、蒙古、俄罗斯、白俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有5176名旅客抵达，其中5133名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，43名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有7班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有727名乘客，716人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，11人没有证明；

-有22班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有2813名乘客，2781人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，32人没有证明；

-有9班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有1115名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有3班国际航班飞抵阿克套机场，共有471乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有50名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年3月23日自国外飞抵哈萨克斯坦的32名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，两名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中一名乘客乘坐伊斯坦布尔-阿拉木图航班飞抵，另一名乘客乘坐基辅-努尔苏丹航班飞抵。

【编译：阿拉依】



