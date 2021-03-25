世卫组织：新冠疫情再次提醒全球迫切需要消除结核病

哈通社/日内瓦/3月25日 —— 3月24日是“世界肺结核日”。世界卫生组织表示，迄今为止，结核病仍是世界上最为致命的传染病之一。

数据显示，全球每天都有近4000人死于结核病、近2.8万人患上这种可以预防和治愈的疾病。各国领导人此前曾经承诺，到2030年在全球范围内消除结核病，“时钟滴答作响”，留给我们兑现承诺的时间已经不多了。

世卫组织表示，自2000年至今，全球抗击结核病的努力已经挽救了大约6300万人的生命。该组织对80多个不同国家的初步统计显示，预计2020年接受结核病治疗的人数将比2019年下降140万，降幅为21%，其中下降程度最高的国家分别为印度尼西亚（42%）、南非（41%）、菲律宾（37%）和印度（25%）。

世卫组织总干事谭德塞表示，新冠疫情之下，“为结核病患者提供的基本服务出现中断，这只是疫情对世界上一些最贫穷人口造成严重影响的又一个悲惨例证。这一群体原本就面临着更高的结核病风险。这些发人深省的数据表明，各国在疫情后的复苏过程中，需要将全民健康覆盖作为优先事项，确保患者能够获得结核病以及其他所有疾病的基本诊疗服务。”

世卫组织表示，建立完善的医疗系统，让每一个人都能获得所需的服务，是应对结核病的关键所在。部分国家已经采取了加强感染控制、提供远程医疗，以及结核病家庭预防和护理等措施，以减轻疫情对卫生服务的影响。

但全球仍有许多患者无法获得所需的治疗，世卫组织表示，截至今年年底，可能会有50多万人因无法获得适当的诊疗而死于结核病。

加速改善筛查和诊断

世卫组织表示，在疫情来袭前，全球每年的结核病患者估计人数与实际报告人数之间，就存在着大约300万人的差距，表明有大量患者未能及时获得正确的诊断，而新冠疫情则使情况雪上加霜。

为此，世卫组织在今年的“世界防治结核病日”到来之际发布了一份最新指南，旨在帮助各国确定具体需求、找出感染结核病的高风险人群以及受影响最严重的地区，通过恢复和改进筛查工作来加快对患者的诊断和排查，确保每一名患者都能及时获得所需的治疗和护理服务。

世卫组织表示，具体的筛查方法包括：使用分子快速诊断检测、使用电脑辅助检测和分析胸片，以及使用更多方法来筛查艾滋病毒感染者的结核病感染状况等，指南中还纳入了每种方法的具体操作指南。

世卫组织表示，联合国秘书长古特雷斯在2020年向联合国大会提交的报告中指出，为了实现到2030年彻底消除结核病的目标，各国需要启动跨部门的高级别领导和行动，以快速降低结核病死亡率、增加资金、推进结核病防治与全民健康覆盖、解决耐药性问题、促进人权并加强结核病研究。

世卫组织全球结核病规划主任卡萨耶娃表示，“几个世纪以来，结核病患者始终是最边缘化和最为弱势的群体。新冠疫情加剧了国家内部和国家之间在生活条件和医疗服务获取等领域的差距，因此，各国必须加倍努力、齐心协力加强结核病防治工作，并采取创新方式，才能实现到2030年在全球消除结核病的目标。”

关于“世界防治结核病日”

1882年3月24日，来自德国的医生和细菌学家罗伯特·科赫博士宣布发现了引发结核病的结核杆菌，为这种疾病的诊断和治疗开辟了道路。

为纪念这一重大发现，世卫组织将每年的3月24日定为“世界防治结核病日”，以提高人们对这一疾病的认识和了解，并促进各国采取行动，应对结核病对全球健康、社会和经济所造成的破坏性影响。

根据各国在可持续发展目标、《世卫组织终止结核病战略》、《终止结核病莫斯科宣言》和《联合国大会终止结核病问题高级别会议的政治宣言》中所作出的承诺，全球应在2030年彻底消除结核病，今年“世界防治结核病日”的主题是“时钟滴答作响”，旨在提醒各国领导人，时间正在流逝，兑现这一承诺的时间已经不多。