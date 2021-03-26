哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使会见白俄总统卢卡申科

哈通社/明斯克/3月26日--据哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使馆消息，哈萨克斯坦驻白俄罗斯特命全权大使阿斯哈尔·贝森巴耶夫25日会见了白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科。

会见期间，双方讨论了哈-白两国合作的优先领域，重点是扩大贸易、经济、文化和人道主义合作的必要性。

哈萨克斯坦大使强调称：“哈萨克斯坦和白俄罗斯是友好国家，在包括国际领域在内的任何领域都相互支持。我要对您表示最深切的感谢。2020年是艰难的一年，是抗击大流行的一年，在所有国家都在封锁隔离期间，我们看到了白俄罗斯提供的大力援助。”

白俄罗斯总统高度赞赏哈白关系，并表示愿意支持其全面发展。

卢卡申科强调称：“白俄罗斯和哈萨克斯坦近年来在关系发展和一体化方面取得了很大的成就，特别是通过欧亚经济联盟，以及双边关系、贸易和合作。当然，我们希望这是一个更深层次的合作，以扩大两国之间的贸易额。我们已准备好更多地加载生产，创建组装厂，加载现有工厂。政府正在做相关工作。”

卢卡申科还表示，哈萨克斯坦总统托卡耶夫对白俄罗斯的访问将为双边合作带来新的动力。

据悉，会议是在友好和信任的气氛中举行的。

【编译：阿拉依】



