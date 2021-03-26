全球新冠大流行可能会导致失去十年的发展成果

哈通社/纽约/3月26日 —— 据联合国新闻处消息，根据联合国25日发布的一份新报告，随着贫穷国家数以百万计人口的发展成果因2019冠状病毒病大流行而被逆转，这一大流行病正在导致一个不平等更加严重的世界。为此，60多个国际机构呼吁筹集资金，以解决日益扩大的不平等现象并更好地重建。

《 2021年可持续发展融资报告》显示，全球经济经历了90年以来最严重的衰退，最脆弱的社会群体受到的影响最大。估计全球损失了1.14亿个工作，约1.2亿人陷入了极端贫困。

报告强调，只有立即采取行动，才能防止许多国家失去十年的发展成果。

联合国常务副秘书长阿米娜·穆罕默德（Amina Mohammed）说 ，“这一大流行病毫无疑问地证明了我们无视全球相互依存关系的危险。灾难不尊重国界。一个分化的世界对我们所有人来说都是一场灾难。帮助发展中国家克服这场危机在道德上是正确的，而且符合每个人的经济利益。”

对大流行病的高度不平衡的反应

对大流行病的高度不平衡的反应扩大了国家之间和人民之间已经日渐严重的差距和不平等。 历史性的16万亿美元刺激和恢复资金帮助抵御了最严重的影响，但其中只有不到20％用于发展中国家。此外，到今年1月，推出疫苗的38个国家中只有9个不是发达国家。

在新冠大流行之前，约有一半的最不发达国家和其他低收入国家处于高风险之中或处于债务困扰之中，并且由于税收下降，这场大流行病使债务水平飙升。

世界上最贫穷国家的局势令人深感不安，并可能将实现可持续发展目标的期限再后推10年。报告包括了一些具体建议，以帮助各国克服大流行带来的灾难。

•拒绝疫苗民族主义，并加大对“获取新冠工具加速计划”的贡献，以弥补该计划2021年超过200亿美元的资金缺口；

•履行将0.7％的国内生产总值用于官方发展援助的承诺，并为发展中国家，特别是最不发达国家提供新的优惠融资；

•通过提供资金的流动性和债务减免支持来避免债务困扰，使发展中国家能够应对新冠疫情及其经济和社会影响。

可持续和明智的投资

报告由联合国经济和社会事务部负责编写。领导该部门的副秘书长刘振民说：“富国和穷国之间日益扩大的差距是令人担忧的倒退，需要立即得到纠正。各国必须得到帮助，不仅要在财务上能够维持，而且要投资于自己的发展。为了更好地重建，公共和私营部门都必须投资于人力资本、社会保护以及可持续的基础设施和技术。”

报告指出，可持续和明智的投资，例如在基础设施方面的投资，将降低风险，并使世界对未来的冲击更具韧性。它将创造增长，使数以百万计的人过上更好的生活，并帮助应对气候变化。例如，据估计，未来两年在这类投资上支出700-1200亿美元，此后每年支出200-400亿美元，将大大降低发生另一场大流行病的可能性，这与新冠大流行已经造成数万亿美元的经济损失形成鲜明对比。但是，与发达国家不同的是，大多数发展中国家没有进行此类投资的财政空间。

该报告提出了应对这一挑战的方法，包括：

•利用当前的历史低利率，以固定利率向发展中国家提供超长期融资，包括超过50年的长期融资；

•更好地利用公共开发银行作为可持续发展投资的工具；

•调整资本市场的方向，将投资链上的短期激励措施与可持续发展相衔接，减少对可持续发展目标造成冲击的风险。



金融和数字经济领域的改革

报告强调指出，没有风险意识的发展将无法持续，并将应对危机作为进行重新设置和建设面向未来的全球体系的机会。尽管国际金融体系的缺口或政策不足常常会破坏发展筹资，但在新冠危机期间，先前的保障措施意味着某些体系得以保留，特别是金融和银行体系，部分原因是由于2008年金融危机后进行的改革。从今天的危机中学到的经验教训可以促使现在进行改革以创造未来的复原力。

为此报告建议：

•寻找对数字经济征税的全球解决方案，以打击公司避税，减少有害的税收竞争；更好地利用技术来打击非法资金流动。

•建立全球报告框架，要求公司对其社会和环境影响负责，并将气候风险纳入财务监管。

•审查诸如反托拉斯法规之类的法规框架，以降低大型数字平台的市场支配力。

•使劳动力市场和财政政策现代化，以反映不断变化的全球经济（包括日益数字化的世界）的现实。

副秘书长刘振民说：“要改变轨道，我们需要改变游戏规则。依靠危机前的规则将导致过去一年中所暴露出的同样的陷阱。”