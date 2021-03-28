国家投资局：疫情如何影响哈萨克斯坦吸引投资

哈通社/努尔苏丹/3月28日 -- KAZAKH INVEST（哈萨克斯坦国家投资局）发布工作报告，总结了过去一年的业绩。尽管存在新冠肺炎疫情和限制性措施，到2020年底，在哈萨克斯坦投资局的支持下，全哈实施了36个新的投资项目，投资总额达16亿美元。

这些项目包括德国TNK Linde集团参与投资的卡拉干达州工业气体生产项目、波兰Polcotton公司参与投资的突厥斯坦州温室综合设施项目、阿联酋跨国公司参与投资的阿拉木图州复合饲料生产项目；在全哈各地启动了7个总容量为368兆瓦的可再生能源项目。

据哈投资局董事会副主席哈勒姆·乌兹别科夫（Galym Uzbekov）介绍，在放宽检疫措施期间，哈投资局组织了多项活动，宣传哈投资形象。邀请北欧国家、阿联酋、英国、德国、土耳其、中国和乌克兰等多国商界代表出席了讨论。以在线形式组织了40多个专题网络研讨会，来自50多个国家和地区的约6000人参加会议。 在过去的一年里，70多个外国商务代表团访问了哈萨克斯坦。

哈勒姆·乌兹别科夫表示，为了加强招商引资三级体系的工作，已经制定了65个国家的投资方案，在这些方案的框架内，将开展选择和支持投资项目试点工作，确定积极的投资者。参考他们的战略发展计划，我们将能够筛选出最有潜力的投资者，并邀请他们在哈萨克斯坦落实投资项目。

同时，哈萨克斯坦高度重视加强投资领域的机构互动。例如，2020年秋天，哈萨克裔美国商业委员会在美国商会成立；2021年初，美国，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府宣布建立中亚投资伙伴关系。作为该计划的一部分，美国国际开发金融公司（DFC），哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦计划在五年内投资至少10亿美元。

为了改善投资环境，完善法律框架，支持战略投资者，哈政府引入了一种支持投资者的新工具——投资协议。考虑到国际组织对疫情后期全球投资流量减少的预测，哈国家投资局将继续积极努力，加强投资推介，吸引投资者来哈投资，并在2021年协助启动40多个新兴产业。



