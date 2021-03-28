地球一小时全球性节能活动 联合国呼吁为保卫地球“尽一己之责”

哈通社/努尔苏丹/3月28日 -- 3月27日，为响应地球一小时全球性节能活动，各国在当地时间晚上8:30将灯光纷纷调暗一小时

联合国秘书长古特雷斯在为此所发表的视频致辞中呼吁人们«与大自然实现和解«。他表示：若没有大自然的帮助，我们就无法在这个地球上兴盛发展，甚至无法生存。»

古特雷斯呼吁每个人为保卫地球«尽一己之责»。他号召人们携起手来，建设更加光明、更加繁荣的未来。

他表示，联合国骄傲地加入纪念«地球一小时»的全球努力。他说：«这项努力提醒我们，微小的行动可以产生重大的影响。因此，请跟我和世界各地的人们一道，在当地时间3月27日星期六晚上8时30分关灯一小时。»

与往年一样，联合国在纽约时间星期六晚上8:30关闭了纽约总部大厦的灯光。

«地球一小时»是世界自然基金会为应对气候变化发起的一个全球倡议活动，号召家庭和企业在每年3月最后一个星期六的晚上8时30分至9时30分间关闭不必要的电灯及耗电产品，以此表达对应对气候变化行动的支持。自2007年在澳大利亚启动以来，已成为环保和气候变化领域规模最大的全球自发行动之一。



