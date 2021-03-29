疫情恶化 欧洲多国收紧防疫措施

哈通社/努尔苏丹/3yue 29ri -- 法国、德国、比利时和波兰纷纷收紧防疫措施。法国承认情况危急，在16个地区之外，再对三个地区实施更严格限制措施。法国包括大巴黎地区的2000万个居民，他们居住的地区被列为高感染区。

法国自这个月初以来。每天的冠病病例几乎翻了一番，每周有超过20万起新病例。被列入高感染区的居民，没有必要理由，不准离开住家超过10公里的范围。疫情严重，法国政府考虑实施更严格的管制包括关闭学校甚至再度封城。

英国疫情则持续放缓，星期一起将放宽部分防疫措施。首相约翰逊表示，现阶段没有理由可阻止政府落实逐步解除封锁的计划。

英国首相约翰逊说：«从目前的情况来看，我在数据中几乎看不到任何东西，能够阻止我继续朝自由的路线图前进，重启经济并重返我们热爱的生活，当然还有很多风险。»

英国最先放宽旅游限制的是威尔士。昨天许多人迫不及待的到海滨小镇{滕比}度假。

威尔士卫生部长格辛说：«如果我们所有人都继续做正确的事情，而不要在重获自由前放任行事，那我们就应该有真正的乐观态度，这意味着我们将不需要再回到以前。»

世界杯欧洲区预选赛，荷兰主场战拉脱维亚，吸引5000名球迷到场观赛。

荷兰非盈利通讯机构主管菲内维尔德说：«这是至少一年来首次，我们有机会再次聚在一起。»

这是当局的一项实验性试验，允许经过测试的球迷在同一天入场观赛。

荷兰内梅亨大学医学中心沃斯表示：«我们所显示的是我们可以有更多的观众，观众数量不取决于法规，并且没有任何一条规则适合所有人，而是根据个别地点决定人数，要看看不同的活动可让多少人参与。

西班牙的巴塞罗那则举行规模达5000人的大型音乐会。这场音乐会被视作西班牙现场演出恢复过程中的一个试点项目。