东京奥运测试赛即将重启 部分拟接纳海外运动员

哈通社/东京/3月29日 —— 据共同社报道，东京奥运会和残奥会组织委员会29日透露，定于4月以后举行的演练运营的18场测试赛中，正在协调5场赛事接纳来自海外的运动员参加。预计4月18～23日的跳水测试赛（东京水上运动中心）将是接纳的首批。这将成为面向奥运正赛检验新冠对策的机会。

进入5月以后，1～2日的排球（有明竞技场）、1～4日的花样游泳（东京水上运动中心）、5日的半程马拉松（札幌市）、9日的田径（国立竞技场）也设想接纳来自海外的运动员。包括马拉松沿途观赛在内，据称均考虑观众入场。

关于海外运动员等，日本政府将以充分的防疫措施为条件探讨入境问题。日本男足U24国家队本月参加的国际比赛成为参考，或将要求与普通人移动路径分开的生活环境和检测的贯彻实施。

奥组委大会运营局次长森泰夫表示，其中的田径和马拉松«打算测试综合性防疫措施»，将以较大规模实施。据称在田径测试赛时，奥组委中指挥正赛运营的«主运行中心»也将启动，医疗和反兴奋剂相关工作都由正赛相同人员负责。

因奥运延期一年而推迟的测试赛将从4月3～4日的轮椅橄榄球（国立代代木竞技场）开始重启。