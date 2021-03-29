联合国教科文组织：新冠疫情致一亿多儿童无法达到最低阅读水平
这份题为《新冠一年记：优先促进教育复苏、避免一代人的灾难》的研究报告指出，2020年，全球缺乏基本阅读技能的儿童数量高达5.84亿，比此前预期的4.6亿增加了20%以上，抵消了过去20年来的进展成果。
教育损失
研究报告表示，自新冠疫情暴发以来，全球因学校部分或全面停课所导致的平均教育中断时间约为25周，拉丁美洲和加勒比、以及中亚和南亚地区的情况最为严重。
报告表示，各国可能需要花上十年的时间，才能使教育工作回到疫情前的水平，“如果付出额外的努力，采取补救措施和追赶策略”，则最快可在2024年实现教育水平的恢复。
但教科文组织与儿基会联合开展的一项调查显示，全球只有四分之一的学龄儿童从补习教育中受益。
尽力让学校保持开放
报告表示，新冠疫情暴发一年来，受到学校部分或全面关闭影响的学生人数并未发生显著变化，但越来越多的国家正在采取积极措施，确保学校至少能够保持部分开放的状态。
报告显示，全球有107个国家的学校目前已经全面开放，正为4亿名学龄前至中学阶段的学生提供教育服务，这些国家主要集中在非洲、亚洲和欧洲地区。
但报告同时表示，目前仍有30个国家和地区的学校处于完全关闭状态，波及的学生人数约为1.65亿。此外，在大约70个国家和地区，有部分区域或年级仍然处于完全停课状态，或是到校上课的次数减少。总体而言，全球共有近10亿名学龄儿童受到影响，占到学生人口总数的三分之二。
优先促进教育复苏
教科文组织表示，为了应对可能发生的“一代人的灾难”，各国急需在向教师提供更多支持的情况下安全重开学校，同时采取措施避免儿童辍学，并加快数字学习工具的普及。
报告表示，为了降低辍学率和减轻学习损失，疫情后的复苏工作必须优先考虑教育。但据估计，受到疫情影响，有65%的低收入国家和35%的高收入国家削减了教育方面的预算，且根据教科文组织的估算，全球财政刺激计划中只有2%的经费被指定用于教育。
为应对这一问题，教科文组织将在3月29日召集一场各国教育部长线上会议，共同商讨对策。会议期间还将发布教科文组织“全球教育联盟”的年度进展报告。
这一联盟由教科文组织于一年前发起，涵盖了来自全球约100个国家和地区的170个公共、私人和民间社会合作伙伴，旨在通过建立在线平台、提供教育资源，以及数字化课程和培训等方式，为可持续的教育和学习提供支持，目前已有至少4亿名学生和1200万名教师从联盟所开展的行动中直接或间接受益。