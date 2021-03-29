联合国教科文组织：新冠疫情致一亿多儿童无法达到最低阅读水平

哈通社/巴黎/3月29日 —— 据联合国新闻处消息，联合国教科文组织日前发布的一项最新研究指出，受到新冠疫情所导致的学校关闭和停课影响，全球将有一亿多儿童的阅读能力无法达到相应年龄段的最低熟练水平。

这份题为《新冠一年记：优先促进教育复苏、避免一代人的灾难》的研究报告指出，2020年，全球缺乏基本阅读技能的儿童数量高达5.84亿，比此前预期的4.6亿增加了20%以上，抵消了过去20年来的进展成果。

教育损失

研究报告表示，自新冠疫情暴发以来，全球因学校部分或全面停课所导致的平均教育中断时间约为25周，拉丁美洲和加勒比、以及中亚和南亚地区的情况最为严重。

报告表示，各国可能需要花上十年的时间，才能使教育工作回到疫情前的水平，“如果付出额外的努力，采取补救措施和追赶策略”，则最快可在2024年实现教育水平的恢复。

但教科文组织与儿基会联合开展的一项调查显示，全球只有四分之一的学龄儿童从补习教育中受益。

尽力让学校保持开放

报告表示，新冠疫情暴发一年来，受到学校部分或全面关闭影响的学生人数并未发生显著变化，但越来越多的国家正在采取积极措施，确保学校至少能够保持部分开放的状态。

报告显示，全球有107个国家的学校目前已经全面开放，正为4亿名学龄前至中学阶段的学生提供教育服务，这些国家主要集中在非洲、亚洲和欧洲地区。

但报告同时表示，目前仍有30个国家和地区的学校处于完全关闭状态，波及的学生人数约为1.65亿。此外，在大约70个国家和地区，有部分区域或年级仍然处于完全停课状态，或是到校上课的次数减少。总体而言，全球共有近10亿名学龄儿童受到影响，占到学生人口总数的三分之二。

优先促进教育复苏

教科文组织表示，为了应对可能发生的“一代人的灾难”，各国急需在向教师提供更多支持的情况下安全重开学校，同时采取措施避免儿童辍学，并加快数字学习工具的普及。

报告表示，为了降低辍学率和减轻学习损失，疫情后的复苏工作必须优先考虑教育。但据估计，受到疫情影响，有65%的低收入国家和35%的高收入国家削减了教育方面的预算，且根据教科文组织的估算，全球财政刺激计划中只有2%的经费被指定用于教育。

为应对这一问题，教科文组织将在3月29日召集一场各国教育部长线上会议，共同商讨对策。会议期间还将发布教科文组织“全球教育联盟”的年度进展报告。

这一联盟由教科文组织于一年前发起，涵盖了来自全球约100个国家和地区的170个公共、私人和民间社会合作伙伴，旨在通过建立在线平台、提供教育资源，以及数字化课程和培训等方式，为可持续的教育和学习提供支持，目前已有至少4亿名学生和1200万名教师从联盟所开展的行动中直接或间接受益。