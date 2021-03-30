哈萨克斯坦居民将能够线上参观著名的凡尔赛宫

哈通社/努尔苏丹/3月30日--据哈萨克斯坦驻法国大使馆官方Instagram 消息，哈萨克斯坦居民将能够在线参观著名的凡尔赛宫。

消息称，4月1日星期四，您将能够在艺术评论家加里·萨法里的陪同下在凡尔赛宫进行线上游览！游览介绍将以俄语进行。

您将了解凡尔赛宫的历史，观看独特的影像资料，参观宫殿、沙龙、花园，欣赏标志性艺术作品（绘画、半身像、雕塑）。

参观期间，线上游客将能够向艺术评论家提问，以进一步了解与法国历史密切相关的凡尔赛宫殿的秘密。

这个独特在线之旅从努尔-苏丹时间18:30时开始。

哈驻法国大使馆在其社交媒体上写道：“千万不要错过！加入这一激动人心的旅程，请不要忘记在@franceaukz页面上点击链接‘注册参加在线文化活动’来填写表格。注册参与者将在活动当天收到链接。”

凡尔赛宫是法国国王在凡尔赛市的故居。

凡尔赛宫于1661年在路易十四的领导下建造。首席建筑师是路易·勒沃和朱尔斯·哈杜因·曼萨尔，公园的创建者是安德烈·勒诺特尔。凡尔赛宫是欧洲最大的建筑群，其特点是独特的设计完整性，建筑形式和景观的和谐。

从1682年到1789年，在法国大革命之前，凡尔赛宫是王室的正式住所。1801年，它获得了博物馆的地位，并向公众开放。自1830年以来，凡尔赛的整个建筑群已成为博物馆；1837年，法国历史博物馆在皇宫内开放。1979年，凡尔赛宫和公园被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

【编译：阿拉依】