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    15:36, 30 三月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦央行宣布推迟发行草原宝藏系列纪念币

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    哈通社/努尔苏丹/3月30日--为加强检疫措施，哈萨克斯坦中央银行宣布推迟草原宝藏系列——JETI QAZYNA纪念币的发售日期。该决定是为了遵守卫生和流行病学要求而做出的。

    关于JETI QAZYNA纪念币发售日期的信息将另外发布在哈萨克斯坦央行的官方网站上。

    根据早前报道，哈萨克斯坦央行原计划于2021年3月31日通过央行的地区分支机构发行草原宝藏系列新款纪念币。

    据央行消息，新款纪念币将有100坚戈、200坚戈、500坚戈和5000坚戈共四种面额，依照类精制硬币（brilliant uncirculated）标准制作。

    其中， 500坚戈将有金币和银币两种，100坚戈和200坚戈为白铜质地，5000坚戈款则为银质。

    纪念币共有七个主题，分别是：“ER JIGIT”、“SULÝ ÁIEL”、“QUMAI TAZY”、“AQYL BILIM”、“BEREN MYLTYQ”、“JÚIRIK AT”、“QYRAN BÚRKIT”，象征哈萨克文化中的七种宝藏。

    纪念币累计将发行350万枚，仅通过二级银行发行，可作为流通货币使用。

    【编译：阿拉依】



    标签:
    社会 央行 黄金储备
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