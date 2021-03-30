哈萨克斯坦与欧开行签署扩大合作关系框架协议

哈通社/努尔苏丹/3月30日 —— 据国家经济部新闻处消息，政府总理阿斯哈尔·马明30日同欧洲复兴开发银行行长奥迪勒·雷诺·巴索（Odile Renaud-Basso）举行视频会谈，并签署了扩大合作关系框架协议。

消息称，国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫与欧洲复兴开发银行哈萨克斯坦分行行长阿格雷斯·佩雷马尼斯签署了合作文件。

经济部长指出，欧开行在哈萨克斯坦境内落实了一系列有效的合作项目，为国家经济多元化和稳定发展带来了积极影响。

“我想强调，我们高度重视与欧开行之间的战略合作。我相信，今天签署的文件将为我们的联合工作带来新的动力。” 伊尔哈利耶夫说。

根据协议，欧开行将对哈萨克斯坦经济吸引外国投资、引进节省能源的创新科技、推动绿色经济发展、加强交通和住房基础设施建设，以及保障生态稳定发展等领域提供支持。

据悉，哈萨克斯坦于1992年7月27日开始成为欧开行成员国。哈萨克斯坦在欧开行法定股本的份额为6900万欧元（0.23%）。截至目前，欧开行在哈萨克斯坦境内的总额超94亿美元的280个项目融资，其中66%为私营部门。

【编译：小穆】