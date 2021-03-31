突厥议会：历史、组织结构以及发展前景

哈通社/努尔苏丹/3月31日 – 根据计划，31日，突厥语国家合作委员会（突厥议会）第八届首脑峰会将在哈萨克斯坦突厥斯坦市举行。受新冠疫情形势影响，本次峰会以在线视频会议模式举办。

突厥语国家合作委员会，简称突厥议会，是根据哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的理念，于2009年10月在纳希切万成立的一个国际性组织。

组织的成立宗旨，旨在促进各突厥国家之间的各领域合作。作为组织成立纲领的《纳希切万条约》的首章明确提出，突厥议会的所有成员国需遵守《联合国宪章》，并将突厥议会定义为促进各突厥国家全方位合作的国际组织，同时强化地区乃至全球和平。

突厥议会总部设于土耳其城市伊斯坦布尔，目前正式成员国有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其及乌兹别克斯坦。匈牙利于2018年开始成为组织观察员国家。

2020年，乌克兰政府宣布该国可能会成为未来的观察成员国。

2011年，突厥议会召开了首次峰会，次年的第二届峰会上确立了会旗。会旗融合了当时四个成员国国旗的元素：哈萨克国旗的浅蓝色背景、吉尔吉斯斯坦国旗的太阳图案、阿塞拜疆国旗的星星图案、以及土耳其国旗的新月图案。

在突厥议会的基础上，成立了多个下属组织。

突厥语国家议会大会

突厥语国家议会大会（TurkPA）成立于2009年，是由哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯斯坦四国成立的旨在加强四国议会间交流的区域组织，致力于加强成员国议会间合作。

国际突厥文化组织

突厥文化国际组织 (TÜRKSOY) 成立于1993年，其作用相当于突厥世界的联合国教科文组织，包含了土耳其、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦及土库曼斯坦，致力创造一个共同的突厥文化圈。

国际突厥学院

国际突厥学院，又称国际突厥研究院（英语：International Institute of Turkic），是位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市的一个国际研究机构，成立于2010年，致力于研究突厥历史和文化。

此外，还包括突厥文化遗产基金会、游牧文明中心和突厥商业会员会。

【编译：木合塔尔·木拉提】