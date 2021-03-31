哈萨克斯坦与俄罗斯签署关于发展自然保护区的合作计划

哈通社/奥伦堡/3月31日--据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部新闻处消息，哈萨克斯坦生态部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫31日与俄罗斯联邦自然资源和生态部长亚历山大·科兹洛夫在奥伦堡举行会议期间，签署了2021-2024年哈萨克斯坦-俄罗斯合作开发自然保护区计划。

该文件是在哈萨克斯坦与俄罗斯联邦政府之间在环境保护领域合作协定的框架内签署的。

该计划包括诸如建立伙伴关系，进行国际合作，在自然保护区之间交流经验以加强其潜力等重要活动。因此，计划将“马尔卡阔勒”国家自然保护区（哈萨克斯坦）和“卡通”国家自然保护区（俄罗斯）以姐妹自然保护区的形式进行合作。

此外，双方将在大阿尔泰跨界生物圈保护区的基础上，组织有关自然保护区管理理论和实践的年度野外培训。此外，阿勒腾耶米勒国家自然公园将与一系列俄罗斯自然保护区签署协议。

该合作计划的其他领域包括环境监测，其中包括对阿尔泰越境保护区范围内的候鸟数量进行联合普查，制定和执行一项联合研究方案监测里海北部地区候鸟的种群数量。

与此同时，该计划范围内的双边合作也旨在发展跨境生态旅游和环境教育。

【编译：阿拉依】



