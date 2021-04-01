巴布亚新几内亚是世界上语言多样性最高的国家

哈通社/努尔苏丹/4月1日 -- 尽管人口只有880万人，但巴布亚新几内亚境内共有840中语言在流通使用，是全球语言多样性最高的国家。

世界经济论坛日前发布了全球语言多样性排名，根据国内现存正在使用中的语言数量，对国家进行了排名。

在该排名当中，巴布亚新几内亚尽管人口相对较少，但却是语言多样性程度最高的国家。

根据语言数量（这些数字包括成熟的方言和移民方言）排名占据前十位的国家分别是：

尽管人口只有880万人，但巴布亚新几内亚以840种语言而位居第一。从全球视角来看，在一个大约加利福尼亚那么大的地区，其使用的语言几乎占全球的12％。

该国语言多样性高的一个原因可能是其与现代生活的隔绝。巴布亚新几内亚80％以上的人口生活在农村地区，与外界或其他部落的接触很少。

排在第二位的是印度尼西亚，该国使用了711种不同的语言。与巴布亚新几内亚一样，其语言多样性高的一个主要因素是其地理位置——印度尼西亚由大约17500座岛屿组成（尽管其中有7000多个无人居住）。

全球拥有数千种语言，但只有一小部分被广泛使用。实际上，全球总人口的一半以上的人口使用的语言只有23种。随着某些语言在年轻人中的普及率不断降低，世界上大约40％的语言濒临消失。

为了解决这一问题，联合国等组织正在积极尝试推广和保护这些濒临消失的语言。

【编辑：木合塔尔·木拉提】







