突厥议会非正式首脑峰会：阿塞拜疆总统向组织方哈萨克斯坦表示了感谢

哈通社/努尔苏丹/4月1日-- 阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫3月31日出席突厥语国家合作委员会成员国首脑间非正式峰会。

会议期间发表讲话的阿塞边疆总统对本次峰会的组织方哈萨克斯坦，以及首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫表示了感谢。

“努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫作为突厥议会荣誉主席为本次峰会的组织做出了重要贡献 。 ” 他说。

同时，阿利耶夫表达了他对解决纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突的看法。

他说：“我们按照自己的原则进行了相关工作。 11月，阿塞拜疆和俄罗斯总统，以及亚美尼亚总理签署了一项声明，阿塞拜疆的土地得到了归还。在这方面，我们正在努力进行居民点的重建工作。 ”

最后，他就国家领土的完整问题对突厥议会和其他组织表示了感谢。

根据早前报道， 突厥语国家合作委员会成员国首脑间非正式峰会于3月31日努尔苏丹时间17:00时整在突厥斯坦市开幕。

据了解，会议由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。

哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、匈牙利总理维克多·欧尔班、突厥语国家合作委员会秘书长巴格达特·阿穆列夫等人出席了会议。

【编译：阿依波塔】