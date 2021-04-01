哈萨克斯坦和乌克兰将继续加强经济合作

哈通社/基辅/4月1日--据哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆新闻处消息，在哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆的倡议下，乌克兰工商会举行了一次圆桌会议，哈萨克斯坦和乌克兰企业参加了此次会议。

哈萨克斯坦驻乌克兰大使达尔汗·卡列塔耶夫在开幕式上强调了双边贸易和经济合作发展的巨大潜力，并邀请两国企业开展更加积极的合作。乌克兰工商会主席根纳季·奇日科夫则表示愿意在这方面提供一切可能的援助。

圆桌会议与会者就加强哈萨克斯坦-乌克兰合作的可能方式交换了意见。会上，哈萨克斯坦大型农商商人梅舍列科夫向与会者介绍了哈萨克斯坦农业发展的潜力，并提出了实施该领域双边项目的建议。

“Whiteshield Partners”国际公司欧亚国家主管扎尔克肖夫报告了在哈萨克斯坦使用的新方法，以结合企业和国家的努力来克服经济中的常见问题。

“Korkem Telecom”和“IT Space”公司代表分享了他们在哈萨克斯坦实施新的数字解决方案，以防止交通违法行为，以及确保高质量调度紧急服务的经验。

乌克兰商人对在各个行业中开展联合业务项目表现出浓厚的兴趣，并提供服务以确保哈萨克斯坦企业能够有效地进入乌克兰市场。

【编译：阿拉依】



