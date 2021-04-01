哈萨克斯坦计划在运输和物流领域加强与德国的合作

哈通社/努尔苏丹/4月1日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔与德国公司负责人举行了第十次双边合作在线会议。

会议讨论了加深哈萨克斯坦-德国在运输和物流领域合作的问题。约50家德国领先公司的负责人和代表参加了会议，其中包括“Rhenus Group”、“Deutsche Bahn AG”、“Deutsche Post”、“DHL Group”等。

政府副总理在讲话中指出，与德国投资者在广泛领域发展互利伙伴关系对哈萨克斯坦具有战略意义。在这方面，哈萨克斯坦方面准备为成功实施联合项目，包括运输和物流领域的项目提供全面援助。

德国经济东部委员会成员、哈萨克斯坦-德国商业委员会联席主席、德国铁路股份公司（Deutsche Bahn AG）国际业务主管尼科·瓦尔班诺夫在发言中强调，发展哈德全面贸易、经济和投资合作的重要性。

德国联邦运输和数字基础设施部议会国务秘书斯特芬·比尔格在讲话中指出，通过扩大铁路基础设施，哈萨克斯坦与欧盟国家之间可以开展合作。

在发言中，“Rhenus Group”管理委员会成员迈克尔·威佛斯分享了在哈萨克斯坦20年的成功经验。迄今为止，该公司已经在努尔苏丹、阿拉木图和卡拉干达建立了3个办事处，以有效组织向伊朗和中国方向的货物运输。

德国DHL邮政集团（Deutsche Post DHL Group ）代表托马斯·巴尔德里表示，有必要加强哈萨克斯坦邮政公司（Kazpost JSC）与德国邮政之间的合作，并研究开发替代邮政路线。

在线会议以现场讨论形式举行，德国领先公司负责人特别关注运输和物流业的总体发展前景，以及双边合作和实施联合项目的潜力。会议结束之际进行了问答讨论。

【编译：阿拉依】



