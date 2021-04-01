参议院通过关于欧亚经济联盟贵金属和宝石交易协议的法案

哈通社/努尔苏丹/4月1日 – 哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）1日举行全体会议。会上，《欧亚经济联盟框架下就贵金属和宝石交易细节问题达成的协议的审批法案》获得了通过。

该协议于2019年11月22日在莫斯科由欧亚经济联盟各成员国共同签署。

协议主要目的，旨在建立成员国在这一领域的竞争优势，以及制定有效的贸易措施和经济机制，保障欧亚经济联盟成员国之间能够自由的实现贵金属和宝石的交易。

据介绍，该协议总计18项条款，对贵金属、宝石及其制品进行了法律定义，并取消了欧亚经济联盟内部珠宝市场对相关产品的重复检测申请要求。

也就是说，协议生效后，在哈萨克斯坦生产和获得相应证书的贵金属和宝石制品，将可在其他欧亚经济联盟成员国市场中不受限制的自由流通和交易。

此外，由于欧亚经济联盟的所有成员国都是金伯利进程的成员，因此协议将严格遵守旨在根除非洲血钻石非法贸易、维护非洲地区的和平与稳定的联合国《金伯利进程国际证书制度》（Kimberley Process）监管规则，确保毛坯钻石的渠道来源合法。

总体而言，该协议的通过将促进欧亚经济联盟贵金属和宝石市场的信任度获得提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】