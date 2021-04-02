吉尔吉斯暂时不会因为疫情而实施限制措施

哈通社/比什凯克/4月2日 -- 据吉尔吉斯斯坦政府新闻处报道，吉尔吉斯斯坦共和国第一副总理阿尔乔姆・诺维科夫在比什凯克市和奥什市、地区和县级医疗机构负责人工作队会议上表示，暂时不会因为疫情而实施限制措施。

«市民最近几天在热烈讨论冠状病毒感染率上升的问题，并且担心政府像去年一样出台限制性措施。我想说的是，目前不会实行封锁，不会停止正常的经济活动。目前国内经济情况不允许我们实施限制。但是，市民同样需要更自己注意对安全措施和卫生防疫的要求。你看，很多国家都实行了严重的限制，疾病的发病率也在增加。在我国每天的患病率在100-150例左右，如今情况已经得到控制。同时，我们应该对局势的恶化做好充分准备»，副总理说。

会议期间讨论了向保健组织提供医务人员、个人保护设备、药品库存、设备、医务人员的准备情况等问题。

副总理强调，必须简化向医院提供必要药品或设备的程序，消除其中的官僚和形式化主义。

«医务工作者应该及时得到他们所需要的一切物资。减少官僚程序。他说：»我要求当地政府、市政府对医院提供最大限度的援助。

在未来几天内，应准备从后备名单中挑选医生和护士，向流行病情况将恶化的地区派遣行动医疗队，并应建立一个后备医务人员登记册，随时准备将他们派往地方卫生机构。

【编辑：木合塔尔·木拉提】