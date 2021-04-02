哈吉总理出席“阔尔岱-阿克卓勒”边境检查站开幕仪式

哈通社/江布尔州/4月2日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和吉尔吉斯斯坦总理乌鲁克别克·马里波夫举行了政府间理委员会第9次会议，并参加了两国现代化边境检查站“阔尔岱-阿克卓勒”开幕仪式。

在政府间委员会会议上，双方审议了贸易和经济、投资、农业、水能、过境运输、旅游业、空间和信息技术领域、工业、教育、文化、卫生保健、人口社会保护和劳务移民、环境保护、区域间和跨境合作等领域的合作问题，以及在欧亚经济联盟框架内以及其他一体化协会框架内的互动。

双方讨论了在“卡拉苏-阿克特列克”检查站建立“阿拉套”联合跨境贸易中心的前景。计划在该中心的基础上，建设存储水果和蔬菜产品的现代化仓库，以及认证机构、卫生和植物检疫控制中心，这将有助于发展农产品加工方面的合作。计划在联合跨境贸易中心站点上创建一个工业区，以发展哈萨克斯坦和吉尔吉斯之间的工业合作。

会议审议了在吉尔吉斯斯坦楚河州和伊塞克湖州建设批发配送中心的问题，该项目的总投资为2500万美元，年转运能力为2.6万吨。

双方还讨论了在农业领域发展合作的前景，“别斯阿尕什-吉奇卡普卡”哈吉边境检查站和其他哈吉过境点的现代化，两国区域间合作论坛，缔结一项关于有组织旅游团沿山区路线跨越国家边界程序的政府间协定等。

哈政府总理强调了通过实施旨在加强基础设施、运输、工业合作以及加强粮食安全的大型跨境一体化项目，在欧亚经济联盟框架内建立两国之间投资合作的重要性。

马明还着重强调了通过扩大在线交换信息的做法，为两国之间的货物通行建立«绿色走廊»的必要性。

根据哈萨克斯坦将代表国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦最近将向吉尔吉斯斯坦提供人道主义援助，包括1万吨小麦粉和1000吨高产冬小麦种子。

作为谈判的结果，双方签署了哈萨克斯坦-吉尔吉斯政府间委员会第9次会议的议定书，以及“霍尔果斯”和“纳仁”经济特区之间的合作备忘录。

两国政府总理参加了“阔尔岱-阿克卓勒”现代化哈吉边境检查站开幕仪式。在2020年至2021年进行重建之后，检查站的建筑面积增加了3.5倍，达到4900平方米，行车道的数量从2条增加到8条，护照检查亭的数量从13个增加到34个，安装了现代检查设备。由于所采取的措施，检查站的吞吐量从每天的1000辆汽车增加到2500辆，从每天的6000人增加到2.5万人，这将对哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间的贸易和经济合作的发展产生倍增效应。

【编译：阿拉依】



