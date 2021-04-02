哈萨克斯坦外交部长集体会见多国驻俄使节

哈通社/莫斯科/4月2日 —— 据外交部消息，正在对俄罗斯进行工作访问的哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德2日在莫斯科集体会见多个国家驻俄罗斯使节。

消息称，外长在出席独联体国家外交部长会议框架下同52个国家驻俄使节举行了集体会谈。

哈萨克斯坦外长说：“在当前的困难时期，我们正在积极落实国家发展战略。目前，我国正在落实第三阶段改革进程，其中包括通过面向社会民主化进程的一系列法案。接下来，哈萨克斯坦要进入主权发展的第4个10年。”

特列吾别尔德指出，哈萨克斯坦高度重视与外国合作伙伴之间的合作关系发展，并愿意进一步扩大相互行动。此外，继续提升交通运输潜力和保障全球各国之间的合作关系是哈萨克斯坦优先方向。

据悉，法国、阿尔及利亚、安哥拉、阿根廷、孟加拉国、贝宁、波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、加纳、危地马拉、格林纳达、丹麦、吉布提、新西兰、赞比亚、津巴布韦、爱尔兰、冰岛、肯尼亚、塞浦路斯、哥伦比亚、刚果、韩国、科特迪瓦、老挝、卢森堡、马达加斯加、马里、摩尔多瓦、纳米比亚、尼泊尔、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、塞内加尔、叙利亚、斯洛伐克、苏丹、塞拉利昂、坦桑尼亚、突尼斯、乌干达、乌拉圭、菲律宾、查德、黑山、智利、斯里兰卡、厄瓜多尔、萨尔瓦多和厄立特里亚等国家驻俄大使出席了会谈。

【编译：小穆】