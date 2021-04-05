巴甫洛达尔计划建设国家级培训中心

哈通社/努尔苏丹/4月5日 -- 政府计划在巴甫洛达尔州建立地区和国家级培训中心，还计划在当地开设WorldSkills培训营，届时将有机会实施商业项目。

巴甫洛达尔州教育部门负责人迪恩伊斯拉姆·波拉特汗吾勒在地区政府工作简报会上介绍，计划今后不仅在地区一级建立培训中心，而且还将建立具有国家意义的培训中心。根据规划，将建立十个培训中心、世界技能培训营；将有机会落实商业项目，学院将获得国际认可

据他说，2021年，一个资源中心的建设项目已经启动，有可能由TROYA公司和巴甫洛达尔化学机械学院共同出资，项目涉及塑料产品的全周期生产。该项目的实施将使学院能够创建一个生产和销售塑料制品的小型企业。

2021年，信息技术学院将建立信息技术中心«JYLYJAI»，它将满足现代教育过程的所有需求。该发言人还表示，学院将建立一个企业孵化器，在此基础上形成一种发展学生创业的生态系统，举办培训研讨会、黑客大赛、项目竞赛，为学生创业项目的商业化创造条件。

现在，在大学的基础上，有了«烹饪、烘焙和餐饮服务、汽车维护和修理、车身修理、无线电电子信息和通信、计算机和软件、发电厂和网络电气设备»的能力中心。计划进行实习，为学生参加WorldSkills全国锦标赛做准备。

他表示，我们的学生将能够获得相关的知识和使用现代教学设备的技能。改造更新后的大学基地将允许培训劳动力市场上具有竞争力的高素质专家。