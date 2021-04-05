去年哈国出口补贴申请数量最多的地区是东哈州

哈通社/努尔苏丹/4月5日 -- 哈萨克斯坦工业和出口中心«QazIndustry»向出口企业提供了56亿坚戈的补贴资金，有216家出口企业获得资金支持。

2020年，QazIndustry成为贸易和一体化部的合作运营方，负责将哈国内加工产品推广到国外市场。

截至2020年底，在提高劳动生产率的框架下，该机构为58家企业发放179笔补贴，总计4.2亿坚戈。作为2020年促进国内加工商品、工程和服务在国内市场的一部分，51家实体企业获得了总金额9310万坚戈的补贴。

加工品出口企业获得了与商品广告、参加展览会、产品认证、仓库租赁、零售空间和向外国市场运输货物有关的费用的补贴。

以行政区域划分，申请数量最多的地区是东哈州(11.9%)，库斯塔奈州(10.7%)，卡拉干达州(10.2%)，阿拉木图市和阿拉木图州的申请数量要少一个数量级。

在申请当中，食品行业占到了41.7%，此外还包括冶金、电气设备等企业。

他说:«最积极的是食品业代表，他们提交的申请占所有申请的41.7%。冶金、其他非金属矿产品生产、电气设备等企业也在名单上。»

自2021年1月以来，作为创建支持出口商的«单一窗口»的一部分，向国外市场推销商品的成本补贴业务已转移到Qaztrade。