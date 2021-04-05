著名作家卡布德什·朱马迪洛夫逝世

哈通社/阿拉木图/4月5日 – 哈萨克斯坦著名作家卡布德什·朱马迪洛夫逝世，享年85岁。

哈萨克斯坦作家协会主席乌鲁克别克·叶斯达吾列提告诉哈通社记者：«我与他的儿子通了话，作家是在5日早晨离世的。三天前，我刚刚与他通过电话，当时他正在住院。»

卡布德什·朱马迪洛夫1936年4月24日出生于中国新疆塔尔巴合台地区马勒德拜乡。

1954年，卡布德什•朱马迪洛夫首次在乌鲁木齐出版发行的报纸《新疆日报》上发表了自己的诗歌作品。

1956年，他来到阿拉木图，开始在哈萨克国立大学语言学系求学。但在大学第二学期时，由于当时的中苏两国之间出现的政治矛盾，作为中国留学生的卡布德什•朱马迪洛夫被中方召回，并于1958~1962年期间遭受到了政治迫害。1962年后他移民哈萨克斯坦，于1965年完成了国立大学的学业。

在大学期间，他于《曙光》杂志上发表了首部小说《扎马勒（Жамал）》。

作者后来还陆续出版了多部长篇小说。

其代表作包括《最后的迁徙（Соңғы көш）》、《在幸福的道路上（Бақыт жолында）》、《故乡（Атамекен）》、《命运（Тағдыр）》、《英杰（Дарабоз）》等。

【编译：木合塔尔·木拉提】