《哈利波特与火焰杯》哈萨克文译本即将发售

哈通社/努尔苏丹/4月6日 – 英国作家J·K·罗琳创作的长篇奇幻小说《哈利·波特》系列第四部《火焰杯》的哈萨克文译本即将正式出版发售。

据哈萨克斯坦草原与世界出版社（Steppe & WORLD Publishing）官方Facebook消息，该部小说的翻译和出版工作已经完成，书名哈萨克文标题为《Хәрри Поттер мен От сауыт》。

出版方于3月29日开始为读者提供预订服务，本周三起将开始通过哈邮政服务为订购用户寄送书本。

此外，根据出版方的授权，baribar.kz网站在其页面上发布了小说的第一章节，读者可通过这一链接阅读：https://baribar.kz/152475/eksklyuziv-harri-potter-men-ot-sauyt-birinshi-tarau/?fbclid=IwAR3pOn0qr11Zc_4ef9cl_HR3Afw4AZg4z7il1ACN8uISe23UM0uK6YqmudI 。

《哈利·波特》系列，是英国作家J·K·罗琳创作的儿童奇幻文学系列小说，描写主角哈利·波特在霍格沃茨魔法学校7年学习生活中的冒险故事；该系列被翻译成近百种语言，在超过两百个国家出版，所有版本的总销售量5亿，名列世界上最畅销小说之列。

哈萨克斯坦草原与世界出版社（Steppe & WORLD Publishing）引进了这部享誉世界的文学名著，并负责在哈萨克斯坦境内的专属发行权。在此前，已经公开出版并发行了小说的前三部，即《魔法石》、《密室》和《阿兹卡班的囚徒》。

【编译：木合塔尔·木拉提】