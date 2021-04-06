独立三十周年：四月份为科学技术主题月

哈通社/努尔苏丹/4月6日 – 哈萨克斯坦各地正在陆续举行各类旨在庆祝独立三十周年的活动，根据独立日庆祝方案，每个月都将有各自的主题。

过去的三月份为民族传统和文化月，而四月份的主题则是科学与技术。

而今年全年的主题则是年初确定的《充满创造力的一年》。

在四月份的独立三十周年庆祝活动，将主要围绕旨在支持哈萨克斯坦有才华的青年的各类事项展开。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在独立三十周年庆典筹备委员会第一次会议上曾指出：«要为年轻人创造充分的条件，使他们的知识、时间和力量能够用在建设一个更加繁荣富强的哈萨克斯坦之中。»

首任总统基金会已经宣布了一项竞赛活动，面向国内科研机构和高等学府中的青年科研团队。评委们将通过对参赛青年科研团队的活动及其有效性，做出最终的评定。

此外，基金会还宣布了一项奖学金，旨在为哈萨克斯坦共和国大学和研究组织在科学、技术和工程等优先领域中的应用研究项目和青年科学家的工作提供资金。

教育和科学部已经启动了一个《GYLYM TALKS》的在线项目，以促进哈萨克斯坦科学家在科学和新技术领域的成就。此外，还计划在本月举行一个由青年科学家组成的主题为《智能一代》的在线论坛。

值得一提的是，目前哈萨克斯坦大约有2.2万名学者从事科研工作，超过34％的研究人员年龄在35岁以下。

【编译：木合塔尔·木拉提】