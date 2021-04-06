外交部长：匈牙利是哈萨克斯坦的亲密盟友

哈通社/努尔苏丹/4月6日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德6日在首都会见对哈萨克斯坦进行正式访问的匈牙利对外经济关系与外交部长彼得·西亚尔托。

双方就进一步扩大匈牙利与突厥语国家合作委员会框架下的合作问题进行了讨论。

哈副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德表示，匈牙利对外经济关系与外交部长彼得·西亚尔托今日抵达哈萨克斯坦，开始进行正式访问。“匈牙利是我们的的亲密盟友，是中欧和东欧唯一与我们建立战略伙伴关系的国家。正如大家所知，匈牙利人民是我们的兄弟，是克普恰克人曾经的居住地。如今，哈萨克斯坦和匈牙利之间没有政治或其他分歧。我们在重要的国际问题上的立场是一致的，并保持着高水平的政治对话。匈牙利支持哈萨克斯坦在国际舞台上的所有倡议和努力，这将为进一步发展双边合作创造有利条件。 ”

据其介绍，与匈牙利部长秉持开放和相互理解的会谈中，讨论了在政治、贸易、经济、文化和人道主义领域进一步扩大哈萨克斯坦与匈牙利关系的步骤，以及大流行期间继续加强匈牙利与突厥议会框架下的合作问题。

根据早前报道，根据会谈结果，双方签署三份合作文件。

具体来说，签署以下三份文件：

-哈萨克斯坦外交部下属对外政策研究所和匈牙利对外经济平衡与外交研究所之间的谅解备忘录；

-两国外交部之间就官方发展援助领域的合作谅解备忘录；

-哈萨克斯坦文化和体育部与匈牙利人力资源部之间2021~2023年文化领域合作计划文件；

【编译：阿依波塔】