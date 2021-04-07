伊朗外交部长：始终高度重视同哈萨克斯坦在欧亚经济联盟框架下的合作

哈通社/努尔苏丹/4月7日 – 正在对哈萨克斯坦进行正式访问的伊朗外交部长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫7日在努尔苏丹表示，伊朗高度重视同哈萨克斯坦在欧亚经济联盟的框架下开展合作。

在同哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德举行的双边会晤结束后，双方共同召开的新闻发布会。

会上，伊朗外长表示，伊朗与哈萨克斯坦在文化、历史、政治和经济领域建立了非常良好和紧密的合作。他指出，两国外交部在本次的会谈中，讨论了一系列重要的双边、区域和国际问题。

穆罕默德•贾瓦德•扎里夫表示，伊朗对哈萨克斯坦在国际政治舞台上对伊朗核问题所秉持的立场表示感谢，并始终支持哈萨克斯坦首任总统提出的关于建立无核化世界的倡议。

他还表示，在此次会谈中讨论了有关阿富汗的议题，特别是其中旨在保障生活在当地的各族群平等权益的问题。

他强调，在欧亚经济联盟框架下同哈萨克斯坦的合作对伊朗而言非常重要。

双方还就两国以及其他里海周边国家合作，以和平目的发展里海，促进和拓展周边国家之间的合作等问题进行了讨论。

他还表示，伊朗支持哈萨克斯坦对阿巴斯港的使用，并为此创造条件。

【编译：木合塔尔·木拉提】