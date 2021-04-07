新闻和社会发展部部长访问土耳其 达成一系列协议

哈通社/努尔苏丹/4月7日--哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃6日率团访问土耳其，并同土耳其方达成了一系列协议。

根据早前报道，访问框架下，部长分别与土耳其总统办公厅公共关系部主任法赫雷丁·阿尔屯、土耳其青年和体育部部长麦赫迈特·卡萨普奥卢、土耳其宗教事务局局长阿里·阿尔巴什举行会谈。

会谈中，双方就加强双边合作关系和交流经验问题进行了讨论，并就签署旨在推动青年事务和体育领域合作的备忘录达成了共识。

哈萨克斯坦新闻部长表示，要有效落实突厥语国家合作委员会3月31日召开的非正式峰会期间各国元首达成的共识。此外，她还宣布，第四届突厥议会青年节将在哈萨克斯坦举行。

工作访问期间，巴拉耶娃部长参访了土耳其领先新闻电视媒体，并与土耳其广播电视总台（TRT）和阿纳多卢通讯社领导层举行了会晤。

总体而言，新闻和社会发展部部长访问土耳其期间达成了以下协议：

-交流志愿服务经验；

-与土耳其电视制作人就共同电视节目进行合作；

-制作 “霍尔赫特阿塔” 联合电视节目；

-邀请土耳其广播电视领域专业人员到哈萨克斯坦进行经验交流和培训；

-邀请土耳其媒体和创意界的代表参与“突厥斯坦 ” 电视频道的项目。

【编译：阿依波塔】