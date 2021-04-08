三大国际评级机构宣布哈国信用评级维持稳定

哈通社/努尔苏丹/4月8日 -- 2021年2月-3月，国际评级机构标准普尔全球评级公司、惠誉国际评级公司和穆迪评级机构确认了哈萨克斯坦的主权评级，将维持对其2019年的评估。这一点在对哈央行国际评级的审查中有所说明。

NBRK表示，哈萨克斯坦是自新冠肺炎疫情开始以来，为数不多的几个拥有稳定评级并设法保持排名的国家之一。

惠誉国际评级公司（Fitch Ratings）确认哈国主权评级为«BBB»，2021年2月19日展望为«稳定»。惠誉认为，政府债务仍然较低，外部和财政缓冲应对疫情和油价下跌造成的冲击具有弹性。该机构称，坚戈实行的自由浮动汇率制度为抵消油价冲击发挥了关键作用。该机构还认为，哈央行和金融市场监管与发展署进行的独立资产质量评估（AQR）在提高哈萨克斯坦银行业稳定性方面起到了重要作用。

标普全球评级公司确认哈萨克斯坦共和国的主权评级为«BBB-»，2021年3月5日评级展望为«稳定»。分析人士指出，哈萨克斯坦未来两年的财政和对外经济表现仍将保持强劲。标准普尔预测，由于放松防疫措施、油价上涨、产量增加以及贸易伙伴国经济复苏，哈萨克斯坦2021年的经济增长率将达到3.2%。该机构预测2021年通胀率将放缓至6.5%。标普还注意到哈国存款美元化的持续下降趋势，截止2020年底，哈国存款美元化比例为37%。

据分析人士称，坚戈的自由浮动汇率制度使哈国经济能够在2020年油价下跌时承受外部压力。该机构指出，哈央行从2023年起退出支持经济的计划，说明将继续实行通胀目标区间制度，致力于提高货币政策传导效率。

穆迪机构于2021年2月16日公布了哈萨克斯坦国家报告。报告指出，该国维持2019年评级展望为«正面»，主权评级«Baa3»。维持和支撑该评级的是较低的公共债务水平、巨额外汇储备、较高的经济增长潜力和家庭收入，以及其他起缓冲作用的因素，这些因素有效抵御了外部冲击。

2021年3月31日，穆迪机构将哈萨克斯坦银行业的预测从«负面»改为«稳定»。由于经济复苏、银行资本充足率高企，以及不良贷款率预期下降推动的经营环境改善，哈萨克斯坦银行业被评为正面。

三个国际机构的代表都指出，经济进一步多样化，落实已宣布的国家和经济改革措施，加强宏观经济指标，促进企业发展，提高金融行业的稳定性，将有助于恢复和加强哈萨克斯坦经济地位，并提高哈萨克斯坦的主权评级。

【编辑：木合塔尔·木拉提】