哈萨克斯坦七名富豪进入福布斯全球富豪榜

哈通社/努尔苏丹/4月8日 -- 《福布斯》杂志发布2021年全球亿万富豪榜，全球共有2672名亿万富豪上榜。哈萨克斯坦7名富豪进入今年的榜单，其中3人为首次上榜。

按照个人财富排序，哈萨克斯坦上榜富豪依次为：哈萨克铜业公司总裁弗拉基米尔·金（46亿美元，622位）；Forte银行控制人布拉特·乌捷姆拉托夫（34亿美元，891位）；Kaspi.kz公司股东维亚切斯拉夫·金（33亿美元，925位）；Kaspi.kz公司股东米哈伊尔·洛玛塔泽（32亿美元，956位）；Almex控股集团控制人库利巴耶夫夫妇（28亿美元，1111位）；自由控股公司控制人铁木尔·图尔洛夫（21亿美元）。

2021年福布斯全球亿万富豪榜排名前五位的富豪依次为：亚马逊集团创始人杰夫·贝索斯（1770亿美元）、SpaceX公司创始人埃隆·马斯克（1510亿美元）、路威酩轩集团掌门人伯纳德阿尔诺（1500亿美元）、微软公司创始人比尔·盖茨（1240亿美元）和Facebook公司CEO马克·扎克伯格（970亿美元）。

【编译：木合塔尔·木拉提】