参议院批准哈吉两国移徙领域合作协议

哈通社/努尔苏丹/4月8日 – 在8日召开的参议院（议会上院）全体会议上，关于批准《哈萨克斯坦政府与吉尔吉斯政府间关于移徙领域合作协议》的法案获得了批准。

该协议于2019年11月27日在比什凯克签署。

哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔艮巴耶夫介绍称，协议规定了哈吉两国在有关移民领域的信息交换和合作方面的相关内容。该法旨在交换有关公民身份的信息，提高对非法移民的管制力度，打击双重国籍等行为。他强调，协议的通过不会导致负面的社会经济和法律后果，并且不需要额外的资金支持。

图尔艮巴耶夫表示，根据协议，两国将可以在合法情况下就公民的相关信息进行交换，交流经验并相互提供帮助。协议还将为两国合作打击双重国籍等一系列移徙领域的违法行为提供法律保障。

吉尔吉斯议会已于2021年2月17日批准了该协议。

据内务部长介绍，去年共有28.1万名吉尔吉斯公民入境哈萨克斯坦，而2021年全三个月内已有3.2万吉尔吉斯公民入境。而哈萨克斯坦在去年有17.5万人前往吉尔吉斯，今年前三月入境吉尔吉斯的哈萨克斯坦公民则有3.6万。

哈萨克斯坦此前已同乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿塞拜疆和白俄罗斯签署了相同的协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】