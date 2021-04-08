首都举行全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会第二次会议

哈通社/努尔苏丹/4月8日 – 全面恢复大清洗（前苏联政治大迫害）受害者名誉国家委员会第二次会议8日在首都努尔苏丹召开，会议有国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫主持。

会议对面恢复大清洗受害者名誉国家委员会及其在全国各地区分支机构的工作开展情况进行了讨论。

委员会主席克里姆别克•库谢尔巴耶夫在会上表示，委员会的筹备阶段已经结束，由学者和分析人士组成的多个团队已经开始着手对资料文档中的相关信息开展系统性的研究分析工作。

为了保障国家委员会工作的顺利实施，成立了专门的项目办公室，其成员包括了学者、研究人员和国家机关代表。同时，委员会下设11个专项工作组，各负责一个方向的相关工作。

此外，全国各地都建立了全国委员会下属的区域性委员会，开展在各地的工作，其成员由当地政府副职、学者、公众人物和其他组织代表组成。

教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫表示，委员会成员获准翻阅所有被封存的档案和文件，工作期间将无需执行其原职任务，且薪水和社会福利将得到保留，以保障工作的顺利开展。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫2020年11月24日签署发布了《关于全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉的委员会》的总统令，成立了全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会。委员会的主要目标，是为前苏联时期所有因前苏当局的政治迫害行为而含冤入狱、失去名誉的受难者们洗清罪名，恢复历史正义。

【编译：木合塔尔·木拉提】