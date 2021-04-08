努尔兰·萨乌然巴耶夫出任哈萨克斯坦国家铁路公司总裁

哈通社/努尔苏丹/4月8日 —— 据总理官网消息，根据«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会决议，努尔兰·萨乌然巴耶夫被任命为哈萨克斯坦国家铁路公司董事会主席。

努尔兰·耶尔麦克吾勒·萨乌然巴耶夫于1967年出生在江布尔市，曾毕业于基洛夫哈萨克国立大学和意大利石油工业学院。

1991-1997年 在私有企业担任领导工作；

1997-1998年 任哈萨克斯坦企业家大会执行董事；

1998-2000年 任哈萨克斯坦国家铁路公司部门主任；

2000-2002年 任哈萨克石油国有公司旗下阿特劳石油加工厂第一副总裁兼重组项目负责人；

2002-2004年 任哈萨克斯坦国家石油公司工程和服务项目部门主任；

2004-2007年 任田吉兹服务有限公司总经理；

2007-2010年 任哈萨克斯坦国家石油公司董事；

2010-2011年 任“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金董事会主席顾问；

2011-2014年 任工业和创新科技部副部长；

2014-2016年任 国防部副部长；

2016-2017年 任2017阿斯塔纳世博会筹备和举办问题总部组织委员会主席；

2017-2018年 任齐姆肯特市市长；

2019年开始担任总统办公厅国家监督和区域组织工作部门主任。

【编译：小穆】