特列吾别尔德：俄罗斯仍是哈萨克斯坦外交政策的优先方向

哈通社/努尔苏丹/4月8日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德8日总结哈俄外长会谈时表示，俄罗斯外长拉夫罗夫的此次访问充分表明两国加强和扩大双边合作的共同意愿。

特列吾别尔德说：“与俄罗斯之间的合作是哈萨克斯坦外交政策的优先方向之一，今后也将是如此。这些年来，哈萨克斯坦表现出了对友好伙伴关系的承诺。今年是人类首次从拜科努尔航天基地飞往太空的60周年。目前，拜科努尔已成为哈俄两国战略合作伙伴关系的象征。双方正在继续推动航天基地发展和建设巴依铁列克火箭平台，以及地球遥感观测和加加林发射项目的联合工作。”

哈萨克斯坦外长表示，双方在会谈中重申了对国际议程一系列问题的共同立场。

“我们注重关注双方在独联体、集安组织、联合国、欧安组织、上合组织和亚信会议等国际组织框架下的联合工作。我们重申了对国际议程一系列问题的共同立场，并就加强国际和区域安全开展联合工作达成了共识。”他说。

特列吾别尔德指出，尽管受新冠疫情影响，但两国之间的合作关系保持了高水平发展。他强调，拉夫罗夫先生的此次访问充分表明了两国加强和扩大双边合作关系的共同意愿。

“我相信今天的会谈成果将保障双边合作关系的进一步发展，并为两国人民的睦邻与合作伙伴关系带来新的动力。”哈萨克斯坦外长总结道。

【编译：小穆】