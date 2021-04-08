央行谈近期坚戈汇率小幅贬值

哈通社/努尔苏丹/4月8日 —— 哈萨克斯坦央行货币政策司司长图尔森汗诺夫7日就近期国内外市场和本币汇率走势发表看法。

4月7日，坚戈对美元交易价格在430.80-430.85坚戈:1美元区间波动，平均汇率较前一交易日微降0.37%。3月30日-4月6日，坚戈汇率累计下跌1.6%。坚戈贬值受到国内外双重因素影响，主要原因仍是油价下跌和卢布贬值。

上周以来，布伦特原油价格下跌4.1%。由于部分欧洲国家加强防疫限制措施，原油市场面临供大于求风险。德国、奥地利、法国疫情形势恶化，住院人数大幅上升。4月1日，欧佩克+产油国召开会议，决定未来3个月逐步增产，沙特取消100万桶/日的主动减产额度。对伊朗制裁有望解除可能导致原油市场供应加大，美国页岩油气区块钻井数量增加，上述因素均给原油市场带来压力。

导致坚戈汇率承压的另一个原因是哈萨克斯坦主要进口来源国俄罗斯卢布大幅贬值。随着地缘政治和制裁风险不断上升，外国投资者持续抛售卢布债券，卢布在发展中国家货币中表现最差。2020年11月以来，卢布对美元汇率首次跌破78:1。近期，乌克兰东南部局势恶化，进一步带动卢布下跌。上周以来，卢布汇率累计下跌近3%。外国投资者因担心制裁威胁不愿购买俄新发债券，2015年8月以来，非居民持有俄国债比例首次跌破20%。俄财政部正在按照2021年预算内最大额度购汇，4-5月，计划动用1857亿卢布（约合24亿美元）预算资金购买外汇。

总体来看，由于美国国债收益率上涨，疫情形势不确定性上升，发展中国家货币将持续承压。部分发展中国家面临通胀加剧和特定冲击，可能退出货币政策宽松政策。

除外部因素外，哈国内因素也对本币汇率产生影响。3月，哈商业景气指数升至50.6，2020年初以来首次重新站上荣枯线。商业活动复苏及企业投资经营活动增加导致外汇需求上升。4月初，哈企业开始派发红利，进一步催生外汇市场需求。