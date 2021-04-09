欧亚经济联盟工业政策理事会第三次会议在塔什干召开

哈通社/塔什干/4月8日 -- 欧亚经济联盟工业政策理事会第三次会议6日在塔什干召开。

欧亚经济委员会农工综合体委员卡马良、俄工业和贸易部长曼图罗夫、白俄罗斯工业部长巴尔霍姆奇科、吉尔吉斯斯坦能源与工业部长图尔度巴耶夫、欧亚发展银行行长波德古佐夫，以及大型投资和工业公司负责人参加。乌副总理兼投资和外贸部长代表乌方作为观察员国参会。

会议讨论了在欧亚经济联盟框架下短期和中期工业领域合作主要方向和产业发展机遇，以及在个别领域实施合作投资项目的可能性，讨论了欧亚发展银行参与产业项目融资和建立有效支持机制等问题。会议对发展航空工业合作给予了特别关注，卡马良指出，«各国企业在该领域合作潜力巨大，应充分发挥这一潜力。俄方倡议在组织框架下成立外国和高科技产品进口替代联合委员会，这对我们发展生产和航空运输领域都是必要的。»会议同意制定相关中期合作计划文件，以提高联盟国家战略药品供应，并提请欧亚经济委员会确保在成员国元首层面审核该问题。会议一致认为，在新冠肺炎疫情大流行期间执行既定任务具有特殊意义。会议批准了«2025年前工业合作主要方向»新战略草案，该文件将有助于联盟各国战胜激烈竞争和技术落后等重大挑战。

卡马良在会议最后表示：«我相信，本次会议以及今后我们在这方面的共同工作，将有助于一体化发展，并使实体经济在可持续发展方面取得实际成果。工业政策理事会下一次会议将于秋季在机械制造论坛框架下在哈萨克斯坦举行，希望我们的议程将主要集中在工业合作问题上。»



