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    14:47, 09 四月 2021 | GMT +6

    韩国延长现行防疫响应措施三周

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    哈通社/努尔苏丹/4月9日-- 据韩联社消息，韩国中央灾难安全对策本部9日公布将于下周起适用的防疫响应调整方案。政府将现行防疫响应级别（首都圈2级、非首都圈1.5级）和禁止5人以上聚集措施延长三周至5月2日，疫情形势严峻的首都圈和釜山市娱乐场所被禁止营业。

    中央政府自2月15日以来连续四次延长同等防疫级别，各地政府可根据疫情形势和防疫条件自行调整防疫响应级别。具体来看，政府继续禁止5人以上聚集（直系家属、6岁以下婴幼儿及婚前双方家长见面等情况限员8人）；禁止适用防疫2级响应的地区娱乐场所营业，但允许各地政府根据当地的疫情情况改为晚10点前限时营业。

    若疫情持续扩散蔓延，餐厅、咖啡馆、练歌房、健身房关门时间将从晚上10点提前到晚上9点。此外，政府各部门将对呼叫中心、物流中心、三密（密闭、密集、密接）场所、宗教设施的的疫情防控措施落实情况进行集中检查。

    对于仅靠针对性的防控对策难以遏制当前疫情的质疑，中央灾难安全对策本部第一次长、保健福祉部长官权德喆表示，全国大范围一刀切的防控给遵守好防疫守则的部分行业带来损失，故决定加强针对高风险设施的防控措施。但若不能及时遏制当前疫情而引发第四波大流行，可能会耽误疫苗接种工作。若疫情形势恶化，即使还没到下月2日也可随时调整防疫响应措施。

    标签:
    国际 韩国 黄金储备 新型冠状病毒
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