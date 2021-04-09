政府总理会见俄罗斯航天局局长

哈通社/努尔苏丹/4月9日—— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明9日对克孜勒奥尔达州拜科努尔市进行工作视察，了解“航天城”的社会经济发展情况。

视察期间，政府总理了解哈俄两国在拜科努尔航天基地的航天领域联合项目落实进展。此外，马明还听取了拜科努尔市天然气和饮用水供应，以及旅游基础设施发展和经济特区建设工作汇报。

此外，政府总理观看了“联盟-MS18”号载人航天飞船发射任务，并与俄罗斯联邦航天局局长德米特里·罗戈津举行了会晤。

政府总理还出席了人类首次太空飞行60周年纪念活动，并向与会者宣读了托卡耶夫总统的贺信。

“过去65年，拜科努尔成为了全球最重要的航天基地之一。这些年来，共有150名宇航员从这里开启了航天旅程。其中包括托赫塔尔·阿吾巴克罗夫、塔勒哈特·穆萨巴耶夫、阿伊登·阿伊姆别托夫等哈萨克斯坦宇航员。我相信，哈俄两国之间的积极和富有成果的合作将有助于落实太空研究和航天飞行领域的联合项目。”马明说。

据悉，俄罗斯联邦航天局局长德米特里·罗戈津、哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛、NASA副局长肯·鲍尔索克斯，以及哈萨克斯坦宇航员托赫塔尔·阿吾巴克罗夫、塔勒哈特·穆萨巴耶夫和阿伊登·阿伊姆别托夫、俄罗斯籍哈萨克宇航员穆赫塔尔·阿伊玛哈诺夫、OneWeb和SES Networks通讯公司领导层等一系列嘉宾出席了纪念活动。

【编译：小穆】