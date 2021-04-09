粮农组织：全球食品价格连续第十个月上涨

哈通社/罗马/4月9日 —— 据联合国新闻处消息，联合国粮食及农业组织9日表示，3月全球食品类商品价格连续第十个月上涨，其中植物油和乳制品报价涨幅最大，而谷物报价回落。

每月发布一次的粮农组织食品价格指数是衡量全球贸易最活跃的食品类商品国际价格变化的尺度。

3月份指数已攀升至自2014年6月以来的最高水平。植物油价格指数本月环比上升8.0%，接近十年最高位。

乳制品价格指数较2月环比增长近4.0％，其中欧洲供应偏紧以及餐饮服务业的复苏预期拉动需求，提振黄油价格走强。 由于大洋洲的产量下降以及欧洲和北美的船运集装箱资源稀缺导致亚洲尤其是中国的进口量激增，奶粉价格也出现上涨。

肉类价格指数3月也环比有所上涨，中国的进口和复活节庆祝活动前夕欧洲内部的销售激增对禽肉和猪肉报价构成了支撑。牛肉价格保持稳定的同时羊肉价格报跌。

相比之下，粮农组织谷物价格指数3月略有下降，但同比仍高出26.5％。领跌的小麦出口价格反映出2021年作物总体供应良好且产量前景乐观。 玉米和大米价格同样下调，但高粱价格有所抬升。

粮农组织食糖价格指数当月下跌4.0％，系由印度大量出口的前景所引发，但仍较去年同期上涨超过30％。

2021年谷物作物前景乐观

粮农组织预计2021年世界谷物产量将连续第三年实现增长，同时受部分国家的作物收成好于预期影响调高了其全球小麦产量的初步预报。

粮农组织今天同时发布的《谷物供求简报》显示，玉米预期产量也将高于平均水平，其中预计巴西的收获量将创历史新高，南非则将创多年新高。

就目前的2020/21年度销售季节而言，全球谷物消费量较上一年度增长2.4%，主因是中国畜牧业正在从非洲猪瘟疫情中恢复，推高了小麦和大麦饲料用量的预期。

粮农组织同样调高其2020/21年度世界谷物贸易量预报，这主要是由于中国的玉米采购量达到空前水平，推动粗粮贸易流通进一步加快。 此外，大米的国际贸易量预计将同比增长6％。