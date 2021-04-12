哈萨克斯坦国产疫苗生产情况如何

哈通社/库尔岱/4月12日 – 哈通社记者日前前往位于江布尔州库尔岱县的国家重要战略设施——哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题研究所，了解了该基地研发的国产新冠疫苗QazVac（QazCovid-in）的生产情况。

根据疫苗生产配送计划表，由生产基地生产的国产疫苗第一批次共5万剂，将于今年4月25日分发至国内各地医疗机构，用以向公众进行疫苗接种工作。

研究所所长昆苏鲁·扎卡利亚表示，这批疫苗将可用于为2.5万人进行接种。

哈萨克斯坦国产疫苗QazVac的接种程序分为2次，两针疫苗间隔时间为21天。

目前，生物安全问题研究所已经与负责国内药品分发工作的国家机构——SK药业达成了200万剂疫苗的订单协议。

为了提升疫苗的产能，研究所正在积极对生产基地进行相关的工作，预计5月份产能将提升至50万剂/月。

QazVac疫苗属于灭活疫苗，其学术名为QazCovid-in，系哈萨克斯坦为应对新冠大流行而研发的5款疫苗之一。该疫苗的三个阶段测试中，第一阶段疫苗有效性达到了100%，第二阶段的结果为96%，第三阶段的测试结果将于4月15日公布。

关于哈萨克斯坦教科部生物安全研究所

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所成立于上世纪50年代，是前苏联最大的6个病毒研究所之一。目前，该研究所拥有214名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

该研究所也是国内负责存储高危险病毒和微生物菌株的专门机构。

独立至今，哈生物安全研究所下属的各实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

生物安全科研中心是哈萨克斯坦唯一研发和实验医疗免疫药物，以及在卫生部完成注册进程的国家组织。

哈生物安全问题科研中心作为疫苗生产者被列入了海关联盟的名录，同时也是伊斯兰合作组织成员国疫苗研发团的成员。

位于库尔岱县的研究中心，与世界卫生组织、美国疾病控制和预防中心、维也纳国际大学以及其他国际知名机构有着紧密的合作关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】