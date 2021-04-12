哈萨克斯坦的重要优先事项之一是发展连接亚欧的跨洲运输走廊

哈通社/努尔苏丹/4月12日-- “朱桑”和“鲁萨法”人道主义救援行动框架下，哈萨克斯坦从叙利亚和伊拉克的军事区接回了600多名哈萨克斯坦公民。

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德12日与到访的欧安组织当值主席兼瑞典外交大臣安·林德举行会谈之后进行的发言中谈到了这一问题。

他表示，会谈中，双方讨论了哈萨克斯坦与欧安组织之间的合作现状和前景，以及今后几年的合作计划。

作为军事政治层面的一部分，还谈到了应对国际恐怖主义、暴力极端主义、网络威胁等挑战和威胁的措施。

“哈萨克斯坦在‘朱桑’和‘鲁萨法’等人道主义救援行动框架下，哈萨克斯坦从叙利亚和伊拉克的军事区接回了600多名哈萨克斯坦公民，其中大多数是妇女和儿童。 ” 他说。

部长指出，在与欧安组织的经济和环境合作方面，哈萨克斯坦的重要优先事项之一是发展连接亚欧的洲际运输走廊。

“仍在继续开展利用欧安组织在环境保护领域的潜力工作。 在哈萨克斯坦的地缘政治背景和考虑到我国是一个内陆国家，互动是哈萨克斯坦多媒介政策不可或缺的一部分。 ”他说。

【编译：阿依波塔】