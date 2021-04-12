欧安组织当值主席：打算与哈萨克斯坦继续开展与安全有关的三个领域合作

哈通社/努尔苏丹/4月12日-- 欧安组织当值主席兼瑞典外交大臣安·林德12日指出了2010年通过的《阿斯塔纳宣言》在欧安组织中的重要作用。

欧安组织当值主席兼瑞典外交大臣安·林德对哈萨克斯坦进行的访问中表示，欧安组织对任何组织和形式的合作都是开放的。

«我们讨论了2010年，在哈萨克斯坦担任欧安组织主席期间通过的《阿斯塔纳宣言》。本身就是巨大成就的该宣言表明了欧安组织内部承诺的重要性。如今，这些承诺加强了阿斯塔纳峰会的作用。»她说。

她表示，对哈萨克斯坦的访问将提供讨论论瑞典在欧安组织担任主席期间的重要问题，一般原则和承诺的机会。

“所有57个签署国都致力于维护欧洲的安全，并坚持欧安组织的安全概念。政治与经济安全、人权、民主、法治与平等之间的联系构成了欧安组织及其安全战略的基础。我们还讨论了妇女权利议程，这是欧安组织的另一个重要优先事项。我要强调我们对两性平等和妇女人权的充分实现，促进妇女的经济权利，以及加强其在经济中的作用的承诺。 ” 她说。

此外，安·林德强调指出了欧安组织与哈萨克斯坦之间在所有合作领域进行区域合作的重要性。

«我希望在妇女经济、气候变化和安全方面进一步加强合作。我认为，抗击冠状病毒疫情方面区域合作也呈现了积极发展趋势。我感谢努尔苏丹对欧安组织办公室计划的支持。我们打算与哈萨克斯坦继续开展安全有关的所有三个领域（政治-军事，经济-环境和人类）的有效合作。民间社会在这方面可以起到重要作用，并且是重要伙伴。

【编译：阿依波塔】