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    07:25, 13 四月 2021 | GMT +6

    新闻部长阿依达·巴拉耶娃接种新冠疫苗

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    哈通社/努尔苏丹/4月13日 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃12日在首都努尔苏丹接受了新冠疫苗卫星V的第一针注射。

    部长在当天的节目《致巴拉耶娃的3个问题》中，谈到了自己接种疫苗的情况。

    «现在我的心情蛮好的，身体状况没有任何不适。打针的时候当然会有些刺痛，很轻微的。我从医护人员那里了解了所有需要注意的事项，这2~3天我会注意身体，防止着凉，始终遵守佩戴口罩的要求。再过21天后，我会接受第二针的注射。»部长说。


    部长表示，她所接种的是由哈萨克斯坦卡拉干达制药厂生产的卫星V疫苗。她强调说，由于哈萨克斯坦国产疫苗QazVac的第三期测试结果尚未出炉，所以选择了接种卫星V。

    巴拉耶娃认为，每一个公民都应该秉持对社会的责任感，这不仅关乎个人健康，也是为全社会负责。


    «历史经验告诉我们，疫苗是战胜病毒的唯一方法。当然，接种疫苗以后也应该继续遵守防疫规范。想要恢复正常的生活，让孩子们能够返回校园，能够与亲友们团聚，举办家庭乃至国家层面的庆祝活动，那么实现集体免疫就十分必要。»巴拉耶娃说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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